Ripartenza settore turismo: risponde Miriam Minutolo (Grand Hotel Victoria, Bagnara Calabra)

- Bagnara Calabra -Agli albori della nuova estate, finalmente libera da restrizioni dopo oltre un anno di grosse limitazioni dovute alla pandemia, il settore turistico si accinge a ripartire. Al fine di tastarne il polso ed avere un punto di vista sulle premesse con cui ci gli imprenditori stanno approcciando a questa nuova rinascita, abbiamo contattato Miriam Minutolo, titolare del Grand Hotel Victoria di Bagnara Calabra, che ha gentilmente risposto ad alcune nostre domande.







Riesce a fare una stima dei danni della pandemia?

Siamo all’incirca sull’80% di perdite nette.

Assolutamente no. Il 2021 sarà molto simile al 2020 e se tutto andrà come programmato e promesso dal nostro Governo, gli standard del 2019 potranno essere registrati nel 2022, per il quale fortunatamente già iniziamo a registrare parecchie richieste, seppur con un anno di anticipo, da parte della clientela straniera.