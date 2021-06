SEMINARA Cava Jancuja Plastic Free, E-Koru e Lega Navale presenti

Seminara - Cava Jancuja - Plastic Free La Lega Navale ha inaugurato da mesi una fattiva e proficua collaborazione con l'associazione GreenRevolution - Palmi, ciò è accaduto quasi per caso attraverso uno scambio di idee fra il neopresidente avv. Giovanni Grillea ed alcuni membri dell' Associazione.

Da questo dialogo è nata una sinergica unità di intenti che vede come obiettivo comune la diffusione di una maggiore cultura del mare fra gli abitanti di Palmi e della Costa Viola, in particolare l'avv. Grillea è un nemico giurato della plastica, soprattutto in ambito marino, in quanto con le varie attività della Lega ha avuto modo di verificare personalmente gli effetti devastanti che le plastiche hanno sull'ecosistema marino. In futuro la Lega Navale Palmi GreenRevolution promuoveranno iniziative rivolte alla sensibilizzazione e formazione delle nuove generazioni sullo scottante tema in questione.