SEMINARA Plastic Free, ripulita Cava Jancuja

Plastic Free - Cava Jancuja Domenica 20 Giugno 2021 presso la spiaggia di Cava Jancuja è stata realizzata la Raccolta Plastic Free a cui hanno partecipato molti volontari di ogni età. L'iniziativa è stata possibile grazie alle associazioni della Costa Viola che hanno voluto prendersi cura di Cava Jancuja, una delle spiaggie più belle del mondo, per dare un messaggio di speranza nel futuro, che vede come soluzione ai tanti problemi come l'inquinamento la "collaborazione fra comuni e associazioni".

"L'unione fa la forza" come quella delle associazioni di Palmi Green R-Evolution, di Bagnara "La nostra Terra e Crescere CCÁ", di Scilla "Magna Grecia Outdoor" che ha portato decine di volontari sulla Jancuja tramite le barche della Lega Navale di Villa e di Palmi a realizzare questa Raccolta. Sono stati raccolti quintali di Polisterolo e plastica, e ancora ce ne saranno tanti da raccogliere se non si cambia modo di pensare, non basta solo riciclare ma è importante ridurre l'uso della plastica. I fondali della spiaggia sono stati ripulito dai Sub di Marine Services di Dario Viccari.

Importante è stato il supporto del Comune di Seminara che ha visto la partecipazione diretta del Sindaco Carmelo Arfuso, e che ha provveduto allo smaltimento dei Sacconi raccolti ad opera della Ditta Dimensione Servizi Srl. Sponsor dell'iniziativa sono stati il Tour Operator Costa Viola Travel, E-Koru Srl di Massimiliano Tramontana che ha fornito cappellini, Sacconi e guanti, la Cooperativa dei Pescatori La Perla del Tirreno e Pink Tour di Enzo Foti per il supporto logistico con le barche.





