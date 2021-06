SCILLA Mattonelle divelte in piazza San Rocco. Pericolo per i pedoni

mattonelle scillaSono sotto gli occhi di tutti le precarie condizioni della pavimentazione di piazza San Rocco. Molte mattonelle sonodivelte e diventa pericoloso transitare a piedi. <<Alcune settimane fa- raccontano dei residenti- una signora è inciampata e cadendo si è fatta male, riportando fortunatamente solo tumefazioni al viso.

E’ evidente che le mattonelle rotte rappresentano un rischio non solo per i pedoni ma anche per bici e motocicli. Piazza San Rocco è il centro storico del paesee necessità di interventi urgenti di manutenzioni>>. La pavimentazione risulta compromessa anche sulla via Panoramica e nei pressi di via Umberto I. Gli ultimi lavori di sistemazione di alcune mattonelle in piazza San Rocco, a quanto è dato sapere, risalgono alla gestione commissariale. Una situazione che è peggiorata con il passare del tempo e che non è mai stata risolta definitivamente. Probabilmente non è stata presa in considerazione la causa che provoca il sollevamento di una parte della pavimentazione in più punti. Alla base ci potrebbero essere anche infiltrazioni d’acqua. <<E’ necessario- concludono alcuni residenti- intervenire subito sui punti in cui la pavimentazione mostra i segni di cedimento altrimenti il problema non si risolve>>. L’area interessata è molto frequentata, da veicoli e da turisti soprattutto nel periodo estivo. In piazza si trova il Palazzo Comunale, la chiesa dedicata al Santo Patrono e l’ascensore che dovrebbe essere inaugurato a luglio e che collega la parte alta del paese al lungomare.

Tina Ferrera