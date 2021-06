BAGNARA CALABRA Niente lido al Rione Valletta: "noi figli di un Dio Minore"

Spiaggia Rione Valletta Bagnara Estate riparte...almeno con i lidi! Le spiaggie di una Bagnara che si riapre alla vita dopo la depressione da Covid19 danno segno di vita con la riattivazione delle strutture organizzate a lidi. Da per tutto, l'immagine è quella di ombrelloni aperti e sdraio da spiaggia pronti a dare sollievo e frescura ai cittadini.

Purtroppo noi abitanti del Rione Valletta dobbiamo considerarci figli di un Dio minore se, dopo la diserzione degli assegnatari della spiaggia che l'estate scorsa ci hanno lasciati unici, noi della Valletta, senza la possibilita di fruire di un lido organizzato, anche quest'anno devono temere il bis negativo. Infatti nel mentre gli altri assegnatari sono quasi pronti al via per la stagione estiva, nel tratto di spiaggia del rione Valletta non esiste segno di vita o di lavori! Non un operaio, non una ruspa che possa far pensare all'avvio dei lavori. Ora noi "bagnaroti" del rione Valletta, diciamo: BASTA!

Questa lettera di segnalazione e protesta è rivolta al signor Sindaco ed all'assessore al ramo, che sembra in proposito non avere ne' idee ne' programmi per interventi concreti e solleciti nei confronti di quanti assegnatari della spiaggia indicata sembra voler anche quest' anno lasciare i cittadini del popoloso rione Valletta senza una adeguata struttura-lido. Signor Sindaco aspettiamo risposte tranquillizzati in proposito, altrimenti, se non si riesce a far mantenere gli impegni, venga subito emanata una delibera che dichiari la nostra: "spiaggia libera". Riusciremo a sopravvivere ed ad organizzare l'estare anche alla "Baietta"! In mancanza di risposte ci ripromettiamo di manifestare pubblicamente al municipio questa stortura non risolta!

Gruppo di cittadini del Rione Valletta