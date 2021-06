BAGNARA CALABRA Porto, pescatori autorizzati ad utilizzare la banchina di sopraflutto

Porto Bagnara Arriva la tanto agognata autorizzazione ad utilizzare la banchina di sopraflutto per ormeggiare le imbarcazioni da pesca. E' quanto disposto dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria a firma della Dott.ssa Giulia Maria Scavello.

Il Pubblico Ministero nel disporre la facoltà di utilizzo della banchina e del molo in sequestro, precisa che l'ormeggio è riservato alle imbarcazioni da pesca, quindi devono ritenersi escluse le imbarcazioni da diporto e destinate al trasporto di turisti. Nello stesso provvedimento viene evidenziato che non saranno autorizzate lavorazioni di cantiere nautico, ed i rifiuti prodotti con le attività di pesca dvranno essere gestiti, in ogni fase relativa allo smaltimento, dalla ditta Krasis che si avvarrà, nel caso di rifiuti pericolosi, ad altre due aziende regolarmente autorizzate.

