BAGNARA CALABRA Tirocinanti chiedono la stabilizzazione. Sit-in di protesta davanti al Comune

Bagnara - protesta tirocinanti VIDEO - Nuova mobilitazione per i tirocinanti e le tirocinanti calabresi, scaturita della proposta di emendamento che prevede la contrattualizzazione solo di una parte dei 6500 lavoratori. - Nuova mobilitazione per i tirocinanti e le tirocinanti calabresi, scaturita della proposta di emendamento che prevede la contrattualizzazione solo di una parte dei 6500 lavoratori.

Anche a Bagnara Calabra i tirocinanti si sono fermati per rivendicare il diritto al lavoro e alla dignità. I tirocinanti, che operano all'interno dell'amministrazione comunale, assolvono compiti fondamentali, ma non vengono riconosciuti e retribuiti come dipendenti. Da qui la protesta e il messaggio con la richiesta di essere stabilizzati che viene inviato in primis alla Regione Calabria e al Governo nazionale.