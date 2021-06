BAGNARA CALABRA Scarichi fognari a Marinella, la denuncia dell'Associazione "La nostra Terra"

scarichi fognari a marinella L’associazione La nostra Terra - APS intende denunciare una situazione ritenuta inammissibile. Si tratta degli scarichi fognari che riversano nelle spiagge di Bagnara Calabra, principalmente nel rione Marinella, che circondano dei lidi e vicino i quali alcune famiglie trascorrono le loro giornate di mare.

"Sicuramente - scrive l'Associazione - non si tratta di una situazione nuova, ma proprio per questo motivo, ci chiediamo come sia passata inosservata fino ad oggi agli occhi delle autorità competenti. Le conseguenze dal punto di vista turistico, in questo caso, sono le meno rilevanti, dato che a livello sanitario, nonché ambientale, la situazione si presenta come inammissibile e inaccettabile. Inoltre, negli ultimissimi giorni, in prossimità di questi scarichi, forse a causa del mal tempo, sono rinvenibili numerosi rifiuti di ogni tipo, altrettanto inquinanti. Tramite questa nota, vorremmo annunciare che stiamo per segnalare quanto detto finora alle autorità competenti e, nel caso di specie, al Comune di Bagnara, alla Capitaneria di Porto, alla stazione locale dei Carabinieri e alla Città Metropolitana. In qualità di Associazione impegnata nella tutela ambientale e ancor prima di giovani cittadini bagnaresi, pretendiamo che vengano presi provvedimenti immediati. La nostra spiaggia, quella che tra l’altro noi stessi avevamo più volte pulito, NON è e NON deve essere una discarica".