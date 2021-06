BAGNARA CALABRA Contenzioso canone idrico: nota dell'Avv. Francesco Macrì

Contenzioso canone idricoEgr. Direttore

a seguito di quanto risposto dal Dott. Marino in Consiglio Comune sull'interrogazione relativa al Contenzioso Canone idrico è d'obbligo una precisazione. Le Sentenze n. 802 ed 803 del 2021 emesse dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in persona del Giudice Dott.ssa Amato non presentano alcun copia incolla (come esplicitamente indicato dal Funzionario) di altre Sentenze precedenti. Infatti nel corpo delle Sentenze è specificatamente indicata la regolare costituzione del Comune di Bagnara ed altresì si riportano le conclusioni indicate il giorno dell'udienza (precisamente datata 25.05.2021). Unica svista è nel P.Q.M. in quanto riportata la parola contumace (mero errore di battitura) ma se si Leggono attentamente le due Sentenze chiunque capisce che le cause hanno avuto un contraddittorio regolare.

Invece ciò che dovrebbe essere messo in evidenza, anziché un mero errore di battitura, è il passaggio in cui il Comune viene ammonito di poca "trasparenza" in quanto il Giudice in Sentenza motiva così: "Nel Giudizio de quo nessuna prova è stata fornita dal Comune in merito a quanto richiesto nonostante le esplicite contestazioni formulate dal ricorrente, il Comune non ha indicato in maniera trasparente il criterio con cui ha calcolato l'importo riportato nell'ingiunzione di cui richiede il pagamento. Sulla base di questo principio, consegue che la pretesa del Comune, basata su un consumo presuntivo o a forfait, e comunque, che prescinde totalmente dalla situazione reale, deve ritenersi illegittima". Ed ancora il Giudice continua: "Nella specie che ci occupa dall'esame degli atti emerge che l'intimazione di pagamento impugnata e l'ulteriore documentazione presentata, si riferiscono a consumi non dimostrati e non commisurati all'effettiva quantità di acqua erogata per il servizio idrico offerto; il prezzo richiesto non appare infatti collegato e/o conseguente a letture puntuali del relativo misuratore del consumo. Pertanto la richiesta formulata nell'ingiunzione di pagamento impugnata deve dichiararsi illegittima e non dovuta."

Alla luce di tutto ciò il Funzionario avrebbe dovuto preoccuparsi più per quanto scritto in Sentenza che di un mero errore di battitura ed inoltra forse sarebbe stato meglio giustificare i quattro procedimenti persi in totale contumacia e senza che il Comune si potesse difendere.

Avv. Francesco Macrì