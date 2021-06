BAGNARA CALABRA Al via il contest su Instagram, sulla pagina @_bagnaracalabra, a cura dei "Giovani di Bagnara"

Bacio - Bagnara Al via il contest su Instagram, sulla pagina @_bagnaracalabra, a cura dei "Giovani di Bagnara"; al centro dell'iniziativa, il nuovo angolo "del Bacio", l'affaccio sul lungomare (zona Torre Capo Rocchi) inaugurato poche settimane fa e già diventato virale sui social network.

Per prendere parte al contest, sarà sufficiente seguire la pagina @_bagnaracalabra su Instagram e taggarla nelle foto, scattate sotto il cartello "Kiss Me, Please", pubblicate come post o nelle Instagram stories; da inserire anche, come luogo, la dicitura "Kiss me please Bagnara Calabra". I migliori scatti saranno premiati con i prodotti messi in palio dalla gioielleria "Saffioti & Carrara"; il contest terminerà il 1 luglio.

Red