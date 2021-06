Frana a Scilla, isolate le grotte di Tremusa

strada tremusa A seguito delle intense piogge è caduta una grossa frana nei pressi delle grtte di Tremusa a melia di Scilla. Il manto stradale ha ceduto in più punti e la situazione appare grave. Danneggiate le zone coltivate lungo il costone e i danni sono ingenti. I proprietari non possono raggiungere gli appezzamenti di terreno perchè la ziona è irraggiungibile.

Sulla via Tremusa si sono verificati una serie di smottamenti e la strada è quasu inesistente: in un punto si è aperto un grosso cratere. Il problema si è ingigantito probabilmente a causa della mancata manutenzione della strada. Inoltre la frana ha prcurato un danno alla rete idrica. L'acquedotto comunale è cllocato nei pressi di Via Tremusa. Ieri mattina i redidenti di Scilla centro hanno notato che l'acqua usciva torbida dai rubinetti.

Il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, Bruno Doldo, ha avvisato la cittadinanza che nei serbatori di accumulo di acqua potabile di Scilla capoluogo e della frazione di Melia sono state scoperte infiltrazioni anomale dalla tubazione di adduzione e quest ha compromesso la potabilità. Della questione è stata investita la Sorical per verificare e risolvere il problema.

"Nelle more dell'effettuazione degli interventi di pulizia e disinfesione - spiega Doldo - è consentito l'uso dell'acqua dell'acquesdotto cmunale esclusivamente per fini igienico sanitari, fino a nuva disposizione ". Anche il borgo di Nocellari dopo il violento temporale è rimasto isolato per ore.

Tina Ferrera