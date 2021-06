Isolate le grotte di Tremusa

Foto - Scilla - di NG



Le grotte di Tremusa a Melia restano isolate a causa di una grossa frana, dopo un violento temporale. La Via Tremusa non è percorribile. Il problema si è ingigantito probabilmente a causa della mancata manutenzione del fondo stradale.Isolata per alcune ore anche la zona di Nocellari.