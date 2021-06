Nuovo processo per Santi Zappalà, la Cassazione annulla con rinvio la condanna per "Reale 6"

santi zappalà

E' questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione in merito all'inchiesta "Reale 6" e che vede tra gli imputati anche l’ex consigliere regionale Santi Zappalà. I giudici della Suprema Corte hanno fatto proprie le tesi difensive degli avvocati Andrea e Domenico Alvaro, accogliendo il ricorso e disponendo un nuovo processo d’Appello. Decisione accolta con soddisfazione dagli Avvocati e dallo stesso Zappalà, anche perchè arriva dopo una doppia sentenza di condanna a 4 anni e 3 mesi, sia in primo che in secondo grado.

L'arresto di Zappalà il 29 aprile del 2015 con l'inchiesta che prese spunto da un presunto scambio elettorale. La tesi accusatoria configurava un accordo con la cosca Pelle di San Luca per ottenere consensi elettorali in occasione delle regionali del 2010. Adesso si torna in Tribunale per un nuovo processo, così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Red