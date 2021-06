BAGNARA CALABRA I muretti a secco della Costa Viola, patrimonio di inestimabile valore

Larte dei muretti a secco Dichiarati patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell'Unesco, i muretti a secco raccontano una storia millenaria e una tradizione che fonda le sue radici nalla laboriosità di un popolo che è riuscito a rendere produttivi terreni scoscesi e con forti pendenze.

Generazioni e generazioni di contadini si sono cimentati con l'antica tecnica dei muretti a secco utilizzando solo terra asciutta con la posa delle pietre una sull'altra, rendendo disponibile il terreno per la coltivazione della vite ed allo stesso tempo a fare da argine al dissesto idrogeologico. Qui si parla di agricoltura eroica, di fatiche inimmaginabili, di uomini come Giuseppe Tripodi che hanno consumato la propria vita su questi gradoni di pietra, e oggi nonostante l'inesorabile scorrere del tempo continuano a fare quello che hanno sempre fatto. L'età avanza ma l'entusiasmo e l'amore per per il proprio lavoro non viene mai meno. Uomini d'altri tempi, fonte inesauribile di sapienza e memoria storica di un passato che non deve essere dimenticato. (Car.Trip.)