SCILLA Escursionisti per la prima volta sul sentiero dell'Aquila

sentiero aquila Si è svolta domenica l'escursione sul sentiero Aquila, il primo dei Sentieri del Mito, organizzata dai volontari dell'associazione "Magna Grecia Outdoor". Hanno partecipato all'evento più di 50 escursionisti provenienti da diverse province e dalla vicina Sicilia.

Il gruppo, prima di avventurarsi verso lo storico sentiero che offre scorci unici, è stato accolto in piazza San Rocco dal sindaco Pasquale Ciccone e dal presidente del Consiglio Comunale Domenico Scarano. Durante la pulizia del sentiero, i volontari hanno utilizzato materiale di riuso e in alcuni tratti non sono intervenuti lasciando i luoghi selvaggi.

"Abbiamo recuperato il sentiero - ha spiegato Angerla Latella, escursionista - che fa parte della rete dei sentieri della Costa Viola. Ci siamo messi assieme per rivalutare tutta l'area. Su ogni cartello segnaletico del percorso c'è un QR-code che tramite il telefonino dà la possibilità di collegarsi al sito dove ci sono i riferimenti storici e mitologici dei luoghi attraversati dal sentiero".

Il gruppo ha percorso all'incirca 20 chilometri. Gli escursionisti sono partiti da piazza San Rocco alle 10 verso Puntone Cucullo, hanno attraversato la zona di Scrisi, il Villaggio del Pino e raggiunato Piano Aquile. Da Monte Judice sono rientrati a Scilla. Una passeggiata durata quasi nove ore e che è stata documentata da video e foto.

Tina Ferrera