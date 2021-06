BAGNARA CALABRA Sequesto del porto, "Sbagliato dare la colpa solo ed esclusivamente ai pescatori"

Porto Bagnara 1 Durante questo periodo, oltre al coronavirus vi è un’altra grandissima problematica che ha colpito il paese, ovvero la chiusura del porto di Bagnara Calabra. Sembrerebbe che la causa della chiusura sia l’inquinamento, cosa assolutamente da non sottovalutare, anche perchè la maggior parte delle specie marine ingeriscono plastiche o microplastiche.

Per salvaguardare l'infrastruttura ed il mare, fonte di vita per l'intera marineria locale, bisogna agire prima di tutto mettendo dei cestini non solo al porto ma anche nel resto del paese, avere maggiore cura dell'area portuale e fornire le necessarie attrezzature per agevolare interventi di manutenzione nelle imbarcazioni. Sbagliato dare la colpa solo ed esclusivamente ai pescatori, senza avere le prove di quanto asserito. Non è giusto perché tutto questo inquinamento, viene da anni di incuria e abbandono, anche se tutto ciò non vuol dire che si deve continuare ad inquinare ma si deve cercare di videosorvegliare il porto evitando che queste cose si ripetano. Non voglio certamente dire che i pescatori sono tutti dei santi, perché penso che anche loro hanno contribuito a questo schifo ma ripeto non solo loro!! Penso che i pescatori in tutta questa storia siano innocenti perché sono delle persone che hanno creduto sempre alle varie promesse fatte, promesse ovviamente mai mantenute, hanno sempre agito in base a ciò che gli è stato detto, non perché siano un branco di cretini, ma perché hanno avuto sempre quella speranza di poter tornare a lavorare come una volta.

Vi sono state, in questi giorni, varie manifestazioni, dove si è assistito a delle scene in cui si avvertiva proprio la disperazione, perché non si è capito ancora una cosa Bagnara vive di pesca, certo sembrerebbe una frase fatta ma non è così. La pesca rappresenta l’economia, con la pesca vengono favoriti i commercianti perché tante persone arrivano da fuori per comprare il pesce, si fa la spesa per la barca e lavora il supermercato, si fa manutenzione elettrica, e manutenzione nei motori e lavorano i tecnici, quindi non si sta fermando solamente la pesca ma vengono coinvolti molti settori dell'economia locale, perché le barche hanno vari strumenti che necessitano di manutenzione. Ormai sono più di tre mesi che il porto è chiuso, il che vuol dire che in molte famiglie manca lo stipendio da molto tempo, perché se si ferma una barca non si ferma solamente il proprietario ma vi è una restante parte di equipaggio che ha una famiglia da mantenere, quindi non penso che chi vive di mare volesse inquinarlo.

Una delle possibilità che è stata data ai pescatori per tornare a lavorare è stata quella di mettere le barche a mare, ma senza poter effettuare alcuna manutenzione. Ma come si fa a fare tutto ciò quando ci sono anche delle convenzioni internazionali che dettano gli aspetti principali riguardo la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, senza considerare che per navigare in mare aperto c'è bisogno quanto meno di un’adeguata manutenzione. Varare le barche senza manutenzionarle significherebbe mettere a rischio la vita di molte persone, e comporterebbe oltretutto un danno economico rilevante per le stesse imbarcazioni. È vero che il porto è in condizioni disastrose, e prorpio per questo serve maggiore responsabilità da parte di tutti, anche di chi usufruisce del porto per pochi mesi l'anno.

Adesso è arrivato il momento di fare qualcosa e magari migliorare l'infrastruttura. Spero infine che tutto questo possa finire presto, e che i pescatori possano tornare a fare ciò che amano, spero inoltre che un giorno questa categoria venga maggiormente rispettata, e abbia maggiore sostegno dall'intera cittadinanza.

Lettera al Direttore di Simona Ruggiero