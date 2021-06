“Terra Madre Salone del Gusto”: Continuano le iniziative della Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con Slow Food Promozione

Loc sfContinuano le iniziative della Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con Slow Food Promozione in occasione della partecipazione a “Terra Madre Salone del Gusto”. E’ il momento di un evento locale che vedrà coinvolti i Cuochi dell’Alleanza Slow Food e gli Osti delle trattorie presenti sulla Guida “Osterie d’Italia” di tutto il territorio provinciale.

Per una settimana tutti i ristoratori coinvolti, saranno gli attori incaricati di raccontare e promuovere le peculiarità gastronomiche reggine attraverso la proposta di un menù speciale e unico, studiato appositamente e improntato sulla tradizione, la riscoperta di piatti dimenticati, ma anche piatti innovativi, che prevedono l'utilizzo di prodotti Presidio Slow Food o catalogati sull’Arca del Gusto, di prodotti locali inseriti su “La Credenza di Slow Food Calabria”, una proposta gastronomica che va oltre il pranzo.

L’evento organizzato da Slow Food per Città Metropolitana, ha come obiettivo quello di far conoscere meglio la ricchezza agricola e produttiva locale, i ristoratori e la narrazione del proprio mestiere, ma anche i luoghi dove si trovano i loro ristoranti, molto spesso borghi affascinanti e poco conosciuti.

"Un'iniziativa di grande valore - ha dichiarato il consigliere metropolitano delegato al marketing e alla promozione territoriale Carmelo Versace che ha ringraziato Slow Food per l'attività di promozione - una campagna che punta a ridare slancio ad alcune delle principali tipicità del comprensorio metropolitano, e che può rappresentare un ulteriore motivo d'interesse, in senso attrattivo, della ricca offerta produttiva, nel settore enogastronomico del nostro territorio".

Cuochi Alleanza Slow Food

Giuseppe Ferranti (Fr.lli LA BUFALA), Giovanna Quattrone (IL TIPICO CALABRESE), Filippo Cogliandro, Abdou Dibassey (L’ACCADEMIA), Fortunato Aricò (OFFICINA DEL GUSTO)

Osterie d’Italia

AGRIRIGGIO (Lazzaro), ALTANUM (S. Giorgio Morgeto), A PIAZZETTA (Mammola), BAYLIK (Reggio Cal.), DA GIGLIO (Caulonia), DONNA NELA (Polistena), IL BERGAMOTTO (Amendolea), IL GIARDINO DEGLI ALLORI (Campo Calabro), IL RITROVO DEI PICARI (Grotteria), IL TIPICO CALABRESE (Cardeto), LA COLLINETTA (Martone), LA MAMMA (Cittanova), LA SIGNORA DEL VENTO (Villa S. Giovanni), LE FATE DEI FIORI (Santo Stefano in Aspr.), TIMO (Reggio Calabria), U RICRIJU (Siderno), ZIO SALVATORE (Siderno Sup.)