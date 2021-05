BAGNARA CALABRA Continua il viaggio di TikTok #tiraccontolitalia alla scoperta della Costa Viola

Bagnara - tiraccontolitalia Continua il viaggio di TikTok #tiraccontolitalia alla scoperta di bellezze, tradizioni, usanze regionali. Con più di un miliardo di visualizzazioni raggiunte, saranno gli Ambassador del progetto, #GiovanniArena, travel influencer, #DilettaSecco, foodtoker, accompagnati dalla fashion creator #GloriaSchito. Un magnifico viaggio alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali calabresi.

I tre noti influencer faranno tappa nei borghi più belli e suggestivi, da sempre in grado di conquistare il cuore dei turisti ma non solo. Bagnara Calabra e Scilla saranno raccontate e portate al centro dell’attenzione nazionale e internazionale grazie ai contenuti che i creator produrranno in piattaforma oltre alle numerose live in diretta mondiale di cui sono stati protagonisti.