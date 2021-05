BAGNARA CALABRA Discarica di Melicuccà, le Associazioni: "confronto democratico sospeso, nessuna risposta dal Comune"

DISCARICA 3-minOccorre constatare, con rammarico, che a Bagnara, sul tema costruenda discarica in località “La Zingara” di Melicuccà, il confronto democratico è sospeso; le Associazioni cittadine Alba di Ceramida, Cittadinanza Attiva Pellegrina e Nella mia Città, che da qualche anno si occupano dell’argomento, nonostante abbiano espressamente richiesto con Pec del 19 maggio u.s.un incontro al Sindaco Frosina, non hanno ad oggi ricevuto alcun riscontro.

Eppure sullo stesso tema, è stata sufficiente una Pec per essere, nel giro di qualche giorno, ricevuti dal Signor Prefetto di Reggio Calabria, che per l’occasione ha istituito un tavolo tecnico invitando a partecipare oltre le associazioni richiedenti, il dirigente dell’Ufficio Tecnico della città Metropolitana di Reggio Calabria, ing. Foti. E’ bastata, parimenti, una semplice Pec per farsi ricevere dall’Assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio, così come per avere audizione in Commissione Ambiente della Regione Calabria, dalla quale ha avuto origine l’incarico demandato al C.N.R.

Svariati, altresì, sono stati gli incontri conoscitivi tenuti con il Dirigente dell’Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, responsabile della costruzione della discarica, accordati anch’essi con una semplice telefonata. Tutti momenti di confronto intensi ma cordiali, dove le associazioni hanno rappresentato, con fermezza, le preoccupazioni dei territori tanto in merito alla realizzazione della costruenda discarica in località “La Zingara” quanto sulla necessità dell’immediata bonifica della vecchia vasca, tenendo sempre alta l’attenzione sul rischio ambientale e la salute dei cittadini. Incontrare sul tema discarica il Sindaco di Bagnara è risultato, invece, per le associazioni cittadine –quanto meno fino ad oggi - impossibile.

Anche l’accorato appello rivoltogli con pec del 09.11.2020 è rimasto inevaso, così come priva di riscontro è risultata la citata richiesta di incontro del 19 maggio u.s. Cosa sta succedendo dentro il nostro palazzo comunale? Cosa impedisce al nostro primo cittadino di incontrare le associazioni che vogliono mettere a disposizione dell’intera comunità le conoscenze fin qui acquisite sull’argomento. E’ possibile che una città come Bagnara debba rassegnarsi alla sola speranza che sia il Sindaco di Palmi a risolvere i nostri problemi? Il confronto è da sempre il sale della democrazia; solo dall’ascolto e dall’approfondimento degli argomenti può derivare la giusta sintesi che porta alle migliori scelte nell’interesse della cittadinanza. Pare di capire che a Bagnara, questa regola democratica non abbia alcun valore!

Naturalmente non ci faremo scoraggiare da queste inqualificabili condotte amministrative; continueremo il nostro percorso certi che la verità farà il suo corso, aldilà e al di sopra di chi al momento dovrebbe rappresentare gli interessi della nostra Città.

Alba di Ceramida

Cittadinanza Attiva Pellegrina

Nella mia Città