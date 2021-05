BAGNARA CALABRA Entro il 10 giugno il porto sarà liberato dai rifiuti

Porto Bagnara Calabra La cooperativa Onda Marina che ha in gestione il porto di Bagnara Calabra è ancra in attesa del dissequestro del molo di sopraflutto. La richiesta è stata presentata due settimane fa.

"Si puà immaginare - spiega Domenico Gioffrè, consulente tecnico della cooperativa - è che il magistrato sia in attesa della rimozione dei rifiuti. Precisiamo che al momento non è stato chiesto il dissequestro dell'intera area portuale, bensì del molo di sopraflutto per permettere ai pescatori di andare a mare. E' inutile ricordare che la stagione della caccia del pesce spada è èersa. Dopo centinaia di anni, per una costa che fonda la sua storia anche sulla pesca del pesce spada dispiace non vedere le feluche".

L'area portuale è stata interessata in passato da alcuni sequestri del Noe, nel 2015 da parte della Capitaneria di Porto e nel 2018 da parte dei carabinieri. La cooperativa Onda Marina lo scorso anno aveva cercato di intervenire per rimuovere i rifiuti a terra, ma a quanto pare sulle aree già poste sotto sequestro non è stata autorizzata. Gioffrè stima che entro il 10 giugno il porto sarà liberato dai rifiuti e anche da quelle imbarcazioni che da alcuni anni sono state abbandonate. Di questo si sta occupando anche il Comune che ha pubblicato un avviso per i proprietari delle barche, natanti e relitti o accessori di provvedere allo sgombero entro dieci giorni.

"Una volta raccolti e allontanati i rifiuti dal porto - aggiunge Gioffrè - presenteremo una nuova istanza per il dissequestro dell'intera struttura. Nel frattempo restiamo in attesa del dissequestro del molo sopraflutto. Questi eventi hanno creato per i pescatori il blocco totale".

Alla cooperativa sono state date in gestione le banchine sud ed est ed il molo di sopraflutto è di competenza del Comune e lo specchio d'acqua non è stato dato in gestione.

Tina Ferrera