La Costa Viola al centro del viaggio di #tiraccontolitalia

tt - bagnara - scilla Tappa a Scilla e Bagnara per #tiraccontolitalia.

Gli Ambassador del progetto della piattaforma social, sviluppato con l'obiettivo di valorizzare all'interno della community le tante realtà e culture locali dell'Italia - dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali - Giovanni Arena, travel influencer, Diletta Secco, foodtooker e la fashion creator Gloria Schito hanno visitato il castello Ruffo, il belvedere Morselli, e il borgo di Chianalea. I tre noti influencer sono stati accolti da Antonella Tripodi event planner, e accompagnati alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali della Costa Viola.

"Abbiamo deciso di venire a Scilla - spiega Giovanni Arena - perchè è uno dei luoghi più belli d'Italia e che si possono trovare in Calabria. Siamo impegnati nel viaggio per raccontare e portare al centro dell'attenzione nazionale e internazionale l'Italia. Il nostro obiettivo è quello di far vedere in trenta secondi le piccole bellezze che il nostro territorio offre". Gli influencer hanno fatto tappa anche a Bagnara Calabra, dove hanno visitato la Torre Ruggiero e il sito dedicato al bacio da poco inaugurato, e infine hanno degustato i piatti tipici locali a base di pesce.

Tina Ferrera