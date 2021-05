SCILLA L'Associazione "Magna Grecia Outdooor" impegnata nella valorizzazione dei sentieri

Magna Grecia OutdoorL' Associazione “Magna Graecia Outdoor” è attiva da diversi anni nel campo escursionistico e naturalistico, svolgendo attività di promozione territoriale con particolare riguardo ai sentieri e ai vari percorsi storici delle località calabresi.

Essendo Scilla dotata di vari percorsi che storicamente la collegavano sia alle frazioni montane che alle principali direttrici di comunicazione di allora, come la via Popilia importante via consolare romana o la Strada Postale di Reggio, ed essendo questi percorsi semi abbandonati, sconosciuti o non facilmente percorribili, è intenzione della suddetta Associazione ripercorrere, tracciare e per quanto nelle nostre possibilità, rendere percorribili questi importanti sentieri che affondano le loro radici non solo in quanto luoghi “fisici” di collegamento ma raccontano anche il mito e la cultura di cui Scilla è intimamente permeata. Il progetto “I Sentieri del Mito” vuole raccogliere una vasta documentazione storica su queste antiche via di collegamento, e ripristinare per quanto possibile, la rete di tracciati che una volta si percorrevano per collegare tutto il territorio di Scilla.

Il “Sentiero dell'Aquila” è uno di questi tracciati che abbiamo elaborato, che partendo da Piazza San Rocco si inerpica verso al vetta di Puntone Cucullo per poi passare da Scrisi, Villaggio del Pino, Piano Aquile, Monte Iudice e infine tornando a Scilla. E' un sentiero storico che offre una visione completa dall'alto di Scilla, e percorrendolo offre scorci unici dei vari quartieri scillesi e dello Stretto di Messina. I panorami sono spettacolari, e spesso la visibilità si spinge nitida fino alle Isole Eolie e anche alla catena montuosa dell' Orsomarso. Con questa nostra attività, pensiamo di fornire un ulteriore valore aggiunto alla comunità scillese, fornendo una ulteriore attrattiva a tutti i gruppi ormai diffusissimi di trekking che ormai operano dappertutto.

Inoltre, queste tipologie di intervento sono previste tra gli Obiettivi Generali del Contratto di Costa la cui manifestazione di interesse alla partecipazione quale soggetto promotore e attivazione assieme agli altri comuni, è stata approvata da codesto comune il 16 Aprile 2021; nello specifico si tratta dei punti :

3. valorizzazione delle risorse turistiche, storico-culturali, fisico-naturalistiche e sociali simboliche, come chiave di volta di ogni sostenibile strategia politica di sviluppo della Regione.

4. Sviluppo turistico-economico e sensibilizzazione, che, nel loro reciproco integrarsi, danno corpo alla riqualificazione paesaggistico ambientale e di contenimento dei fenomeni di degrado del sistema territoriale costiero.

Questo il testo protocollato al Comune

Domenica 30 maggio ci sarà l'inaugurazione ufficiale del primo dei Sentieri del Mito, progressivo di sentiero n.1, “ Sentiero Aquila” che sarà la spina dorsale di tutti gli altri Sentieri in progetto che verranno mano amano sistemati e resi fruibili. Compresi i sentieri che ci collegheranno con i comuni vicini, Bagnara e Villa S G. Infatti siamo parte attiva nel concertare con le varie Associazioni presenti in tutti i Comuni vicini, un progetto di collegamento sentieristico che permetta di percorrere tutta la Costa Viola. Scilla fino ad ora non aveva nulla di organizzato ma con questo tracciato lungo ben 18 km recupera in parte il tempo perduto. I lavori per ripristinare vecchie parti di tracciato ormai abbandonati da anni, quindi ricolmi di vegetazione selvaggia o franati in vari punti, sono stati molto impegnativi. Tutto è stato gestito in autonomia dai volontari dell' Associazione Magna Graecia Outdoor, che pur con i limiti dei pochi mezzi in campo, con grandi sforzi ma anche con grande collaborazione di alcuni cittadini, sono riusciti sia a sviluppare un percorso di tutto rispetto, sia a fare rete con le Istituzioni e le Associazioni del progetto Costa Viola.