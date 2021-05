Continua il viaggio di TikTok #tiraccontolitalia alla scoperta di bellezze, tradizioni, usanze regionali. Il 29 maggio tappa a Bagnara Calabra

tt Continua il viaggio di TikTok #tiraccontolitalia alla scoperta di bellezze, tradizioni, usanze regionali. È ora la volta della nostra Calabria. Con più di un miliardo di visualizzazioni raggiunte, saranno gli Ambassador del progetto, Giovanni Arena, travel influencer, Diletta Secco, foodtoker, accompagnati dalla fashion creator Gloria Schito ad accompagnarci in questo magnifico viaggio alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali della nostra terra.

I tre noti influencer saranno ospiti e faranno tappa nei borghi più belli e suggestivi, da sempre in grado di conquistare il cuore dei turisti ma non solo. Bagnara Calabra, Scilla con le sue bellezze naturalistiche, Tropea, eletta oggi borgo più bello d’Italia ed altre note località turistiche, saranno raccontate e portate al centro dell’attenzione nazionale e internazionale grazie ai contenuti che i creator produrranno in piattaforma oltre alle numerose live in diretta mondiale di cui saranno protagonisti. Il 29 Maggio faranno tappa a Bagnara Calabra e a far scoprire loro le bellezze culturali e paesaggistiche sarà la Event Planner Antonella Tripodi.

Red