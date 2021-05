SCILLA “I sentieri del mito”: un progetto targato Magna Grecia Outdoor alla scoperta degli antichi percorsi

open day sentiero dellAquilaSarà giorno 30 maggio 2021 l’open day dedicato alla riscoperta e alla rivalutazione dei sentieri del mito, antichi percorsi che, prima della costruzione delle moderne infrastrutture, rappresentavano la principale rete di comunicazione tra i vari luoghi della Costa Viola.

Il primo sentiero a essere percorso sarà quello denominato “dell’Aquila”, il cui nome richiama indubbiamente le fattezze della mitologica città di Scilla: una grande varietà di paesaggi da riscoprire tra irti sentieri, folta vegetazionee valloni che si affacciano su panorami mozzafiato, a testimonianza di come la cittadina tirrenica non sia solo importante per i suoi collegamenti marittimi, ma anche per quelli che conducono all’Aspromonte.

Il punto di ritrovo sarà Piazza San Rocco: gli escursionisti, previa prenotazione e muniti di scarpe da trekking e pranzo a sacco, si incontreranno alle ore 9.30 per iniziare a percorrere un cammino all’insegna del mito e della leggenda.

Per ogni informazione, rivolgersi a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pasqualina Ciccone

Open Day Sentiero dellAquila