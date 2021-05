BAGNARA CALABRA Avvisi di pagamento servizio idrico 2017: il Comune soccombe ancora

giud di pace Ennesima sentenza a favore di un cittadino di Bagnara Calabra, con il Giudice di Pace di Reggio Calabria che accoglie in toto le tesi proposte dallo studio Legale dell'Avv. Maria Domenica Zoccali.

Il Giudice, con sentenza depositata nella giornata di ieri, ha accolto la richiesta di annullamento dell'avviso di pagamento relativo al servizio idrico integrato anno 2017, riconoscendo nulla e illegittima l'ingiunzione di pagamento emessa dal comune di Bagnara Calabra. Nella sentenza viene evidenziato come "dall'esame degli atti (fattura e ingiunzione di pagamento) gli stessi si riferiscono a consumi non dimostrati e non commisurati all'effettiva quantità di acqua erogata". Il prezzo richiesto quindi non appare collegato a puntuali letture del misuratore del consumo, pertanto l'ingiunzione di pagamento deve considerarsi illeggittima e non dovuta.

Red