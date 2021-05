BAGNARA CALABRA Presidio-conferenza stampa mercoledì mattina di Slai-Cobas in Piazza Matteotti

Nazareno PipernoBAGANRA CALABRA – Presidio-conferenza stampa mercoledì mattina di Slai-Cobas in Piazza Matteotti, per parlare della situazione che ha coinvolto due lavoratori di Locride Ambiente operanti nel cantiere di Bagnara Calabra. La sigla sindacale con sede a Vibo Valentia denuncia, con una nota divulgata dal coordinatore Nazzareno Piperno, le «inefficienze contrattuali e l’arbitrario potere contrattuale esercitato dalla società».

«Da tempo – scrive Slai–Cobas - veniva a consolidarsi una grave situazione di sperequazione retributiva determinata dall’iniqua applicazione nei confronti di taluni lavoratori del Ccnl Multiservizi in luogo del corretto – e già applicato in favore di altri – Ccnl Fise Igiene Ambientale che, in termini economici, si traduceva in una differenza retributiva mensile, a parità con lavoratori aventi la medesima mansione, di circa 300 euro». Da qui, l’accoglimento da parte della Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria delle azioni legali promosse da due lavoratori, con il riconoscimento del diritto all’applicazione del Contratto collettivo Igiene Ambientale, oltre alla corresponsione delle differenze retributive.

«Se da un lato – scrive Piperno - la Magistratura riconosceva l’illegittimo contegno datoriale, dall’altro la Società, calpestando letteralmente il diritto giudizialmente statuito», ha posto in essere quello che viene definito«un comportamento da rappresaglia». La società, infatti, oltre a non corrispondere quanto stabilito dal giudice «nonostante la disponibilità dei lavoratori di concedere alla parte datoriale una dilazione», avrebbe lasciato senza stipendio gli operai, pur continuando a retribuire regolarmente gli altri lavoratori.

«Un chiaro e netto segnale di rappresaglia – prosegue Slai-Cobas – nei confronti di chi, legittimamente, ricorre alle vie legali per porre fine ad atteggiamenti pregiudizievoli e di arbitrario esercizio di potere datoriale; si tratta di un atteggiamento della Società che trascende la linea della legalità per sconfinare nell’area della delittuosità». Da qui, l’annuncio del presidio «al fine di sensibilizzare le istituzioni e protestare contro la parte aziendale che, incurante della pronuncia della Magistratura, seguita a calpestare i diritti del lavoratore, quale parte contrattuale debole»; annunciate anche azioni legali a tutela degli adempimenti già stabiliti dal Tribunale reggino.

Gianmarco Iaria