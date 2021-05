Scilla assume il Comandante e sei vigili urbani

Sindaco - Vigili Urbani L'amministrazione comunale continua un percorso importante per rendere sempre più vivibile la nostra cittadina. Oggi sono stati assunti un comandante e sei vigili urbani!

Questa iniziativa ci aiuterà a far rispettare le regole di una società civile. Crediamo che sia fondamentale il contributo del corpo dei vigili urbani per la crescita, lo sviluppo e il controllo del territorio. Ricordiamo che da decenni Scilla mancava di un comandante di vigili urbani, oggi anche in questa impresa, siamo riusciti! Così il sindaco Pasqualino Ciccone sulla propria pagina facebook.