Crisi in Medio Oriente: Le Associazioni Italia-Israele di Reggio e Cosenza manifestano supporto ad Israele senza se e senza ma

ass italia israele Il degenerare della crisi in Medio Oriente ed i continui attacchi sferrati ad Israele dall’organizzazione terroristica del Hamas hanno riacceso il dibattito su una pace che sembra ormai lontana.

Decidere da che parte stare pare non sia una scelta facile. Eppure, non dovrebbero esserci dubbi in merito alla legittimità della difesa dell’unica democrazia del Medio Oriente nei confronti di attacchi sferrati da una organizzazione terroristica che non si fa scrupolo di farsi scudo di donne e bambini.

Nel silenzio della Comunità Internazionale, che tanto ricorda l’indifferenza dell’Europa durante lo sterminio nazista, le voci libere di sostegno ad Israele sono poche ed isolate, la conta delle vittime operata in maniera faziosa e distorta e le voci di consenso ad Israele interne al mondo arabo, non considerate.

Israele è l’unica democrazia del Medio Oriente, quello che potrebbe definirsi un fiore nel deserto, l’unico stato che garantisce pluralismo religioso e diritti civili. Basti ricordare, per esempio, che la minoranza araba è rappresentata alla Knesset e che i matrimoni gay sono ammessi e riconosciuti, mentre nei vicini territori dell’Autorità Palestinese, di omosessualità si continua a morire. Anche qui, nel silenzio complice di una Europa schizofrenica.

Le Associazioni Italia –Israele di Reggio Calabria con la presidente Anna Golotta e di Cosenza con la Presidente Lucia De Fiore, si uniscono allora alle voci libere di chi sempre si schiera dalla parte della libertà e della democrazia senza alcun timore di “ESPORSI” e manifestano tutto il loro supporto ad Israele senza se e senza ma.

Associaciazione Italia-Israele, sezioni Reggio Calabria e Cosenza