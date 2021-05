BAGNARA CALABRA Eternit e liquami al plesso di Via XXIV Maggio: Antonella Tripodi scrive al Sindaco e al Prefetto di Reggio

Scuola - Porelli - Plesso Via XXIV Maggio

Nella missiva la Presidente del Consiglio d'Istituto chiede "a nome e per conto della componente genitori e di tutta la popolazione scolastica, alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno rilevato la presenza di eternit e la furiuscita di liquami, la certificazione dell'avvenuta bonifica del pluviale in eternit che desta parecchia preoccupazione". La Tripodi chiede inoltre informazioni inerenti "la modalità con cui si è proceduto alla definitiva risoluzione della problematica legata al pozzetto all'interno dei locali della Scuola Materna per farsì che i genitori possano serenamente far rientrare i figli a scuola".

Red