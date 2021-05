BAGNARA CALABRA Antonella Tripodi: "La deriva culturale in cui versa la nostra Bagnara è ormai sotto gli occhi di tutti"

ant trip La deriva culturale in cui versa la nostra Bagnara è ormai sotto gli occhi di tutti. Gli accadimenti degli ultimi giorni, che riguardano i nostri giovani, hanno certamente gettato nello sconforto una comunità intera, ma risulteremmo ipocriti se ci fingessimo sorpresi.

Vi erano già, da parecchio tempo, le avvisaglie di un andamento distorto del cammino della nostra comunità. Già la repentina, quanto caotica vicenda della chiusura del Plesso Morello lasciava presagire una sorta d'involuzione, come un presagio di annientamento del diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi, ed effettivamente, la realtà ha persino superato l'immaginazione: le presunte soluzioni trovate, di anno in anno, si sono rivelate lacere toppe sugli strappi, talvolta persino peggiori degli strappi stessi. Cosa, ma cosa può restare alla nostra gioventù, se il primo luogo di aggregazione che è la scuola viene meno? L' emergenza legata alla pandemia, ha poi certamente acuito problematiche che probabilmente sono comuni anche in altri luoghi, ma che qui diventano emergenza nell' emergenza finanche ad arrivare alla disperazione. Come può sentirsi tranquillo un genitore, sapendo che il proprio figlio non è al sicuro all' interno della scuola? Possibile che è la terza volta che fuoriesce liquame nei locali della Scuola Materna e non si è trovata nessuna soluzione definitiva? Ed al tempo stesso, può essere un' intermittente dad la soluzione al problema, quando sappiamo che è solo estrema ratio? Ad oggi, ci sentiamo realmente amareggiati ma non stanchi di chiedere a nome di tutti i genitori e di tutti i ragazzi che abbiamo il dovere di proteggere, condizioni stabili e sicure per i nostri giovani, perché loro lo meritano!

Pres. Antonella Tripodi e componente genitori del C.I. Ugo Foscolo