BAGNARA CALABRA Il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco vicino alla marineria locale

Bruno Ienco<<Nonostante gli appelli, le singole sollecitazioni accompagnate da pubbliche manifestazioni pacifiche, la questione ”Porto” non è stata ancora risolta. Quanto in questi giorni è stato evidenziato dai media riguarda una categoria che, per la sua operosità e la particolare dedizione alla pesca, rappresenta un settore importante per l’economia non solo di Bagnara ma di tutto il comprensorio della Costa Viola>>.

Così il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco che continua: <<Non si possono negare gli enormi sacrifici che gli stessi pescatori affrontano quotidianamente, stando lontani per un lungo periodo dalle loro famiglie e affrontando i pericoli del mare. E’ un lavoro che merita rispetto e che deve essere visto in un’ ottica totalmente diversa da quella che è stata rappresentata in questi giorni. Si vuole evidenziare, che ove dovessero esistere eventuali inadempienze, le stesse, rimangono a carico di chi li a commesse e per tale compito esistono le Forze dell’Ordine. Ma non si può accettare, che per colpe non proprie o commesse da singoli soggetti, un’ intera comunità ne debba pagare le conseguenze. La marineria locale e la città di Bagnara Calabra non lo meritano. La collettività è rappresentata da una società civile, laboriosa, dedita al lavoro ed alla famiglia e da giovani che hanno tanta voglia di crearsi un futuro migliore, restando nella propria terra>>. Ienco conclude lanciando un appello a chi sta cercando di dipanare questa ingarbugliata matassa, <<di attenzionare questo momento con una maggiore generosità verso questa categoria con l’augurio che presto tutto possa ritornare alla normalità e consentire ai pescatori di Bagnara di riprendere la loro normale attività>>.

Red