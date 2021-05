Bagnara, agisci e reagisci. Lettera d’incoraggiamento ad un paese che muore

Fot Bagnara - Ciao Bagnara, come stai? Tranquilla, è solo una domanda retorica. Lo vedo, non stai bene. Anzi, sei davvero ridotta male.

Che ti è successo, bellissima, come hai fatto a ridurti così?

Ti vedo. Sei una mendicante sulle scale della chiesa: “aiutatemi, fatemi la carità. Ho perso tutto…”.

Come è potuto accadere, Donna stupenda? Chi ti ha derubato, tradito, umiliato?

Forse gli stessi che ti dicevano quanto tu fossi magnifica, etera, ricca. Gli stessi che decantavano le tue lodi?

Ti fidavi, meravigliosa creatura, hai dato tutto, troppo.

Hai regalato i tuoi paesaggi, le tue bellezze, le tue ricchezze.

Hai sostenuto e favorito chi ti illudeva con le sue falsità, e nel frattempo, sfruttava il tuo buon nome e la tua fama per i suoi loschi interessi.

Hai tollerato gli sfregi, hai consentito abusi, hai offerto opportunità.

Come un parassita si nutre fino a distruggere l’organismo ospite, adesso sei vuota, decadente, l’espressione della disperazione e del fallimento.

Adesso scappano. Hanno paura. La nave affonda. Adesso sei sola.

Adesso sei con le spalle al muro, solo due vie davanti a te. Puoi arrenderti, lasciarti andare, e vedere marcire il poco di umano che è rimasto in te.

Oppure puoi afferrare il coraggio a due mani, alzarti dai luridi gradini sui quali ti sei accasciata, prendere in pugno il tuo futuro e ricordarti chi eri, chi sei, e chi potresti ancora essere se solo lo volessi.

Chiedi aiuto, senza temere i giudizi. Aiuta chi ti ama ad aiutarti. Chiama a te i tuoi figli, che ti hanno lasciato per cercare altrove quello che avresti potuto dare tu.

Loro sono sempre lì, ti osservano, sperando che tu divenga abbastanza forte per accoglierli di nuovo. E fa più male vederti morire da lontano, non poter fare nulla per lenire i tuoi dolori e alleviare i tuoi problemi. Perché è te che vorrebbero, cara Bagnara. Altrove, ma con il pensiero a te.

Sono solo parole le mie, forse non servono a molto, però, mia cara, mi piacerebbe che ti scoccasse una piccola scintilla di orgoglio leggendole, che ricominciassi a credere nelle tue potenzialità, che la smettessi di compiangerti.

Le tue doti non si sono dissolte, sono solo nascoste da spessa coltre di cenere, creata dall’immobilismo, dall’ignoranza, dal clientelismo, dal menefreghismo, dalla superficialità. Prendi un bel respiro e soffiaci su. Il fuoco sotto arde ancora potente, e tu lo sai.

Dai, ce la puoi fare, ti serve solo una piccola spinta d’incoraggiamento, e poi, quando ci sarai riuscita, ti chiederai perché mai non ci avevi pensato prima.

Sei forte Bagnara, non te lo dimenticare mai.

“Colui che è coraggioso è libero – Seneca”

Maria Domenica Zoccali