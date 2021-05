BAGNARA CALABRA Istituita dal 15 maggio al 26 settembre l'isola pedonale sul Corso Vittorio Emanuele II

Isola pedonale - bagnara -

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale e per la crescita culturale e sociale ed intende a tal fine:

1. promuovere la vocazione turistica nel paese realizzando e sostenendo azioni di marketing turistico territoriale;

2. promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, orientato alla qualità ed all'innovazione, tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente, delle risorse disponibili nonché degli interessi della popolazione locale e dei turisti;

3. formulare scelte di politica turistica tenendo conto della collocazione territoriale del paese nel contesto costiero;

4. considerare nella definizione degli interventi di politica turistica, gli interessi delle diverse istituzioni e delle comunità locali individuando idonee forme di concertazione e cooperazione secondo principi di sussidiarietà e responsabilità.

Atteso che sulla base delle tendenze della domanda e dell'offerta turistica ed in relazione alle caratteristiche della realtà socio economica e ambientale del paese , la Giunta Comunale definisce per il periodo della legislatura ed aggiorna le linee guida per la politica turistica comunale.

Atteso che il Comune esercita la funzione amministrativa in materia di turismo, per effetto del nuovo riparto di competenze Stato Regioni ed Enti Locali risultante dalla riforma dell'articolo 118 della Costituzione ad opera della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

Considerato che, negli anni, si è verificato un progressivo estendimento dell'arco temporale in cui si è manifestata la vocazione turistica del territorio, rendendo opportune, l'adozione di misure idonee a migliorare, nei limiti prescritti dalla normativa vigente ed entro i termini della stagione turistica, lo svolgimento delle attività produttive a più spiccata vocazione turistica;

Atteso che durante la stagione estiva, da diversi anni, è istituita l'isola pedonale lungo il Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la Via Roma e la Via Don Minzoni, nonché, sulle ulteriori piccole strade adiacenti al Corso V. Emanuele II, compreso Vico Parini;

Rilevato che l'istituzione dell'area pedonale urbana tende a valorizzare la vocazione turistica e commerciale del centro abitato, nonché, a garantire una più elevata vivibilità del Centro del Paese, assicurando la migliore fruizione da parte di turisti e dei residenti e contribuendo alla sicurezza dei pedoni e della circolazione stradale;

Visto il vigente Codice della Strada nel quale, per Zona a Traffico Limitato (ZTL), si intendono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 punto 54 del D. Lgs n. 285/1992).

Visto l'art. 7, comma 9 del D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che in tema di Z.T.L. ed A.P.U., dispone: “I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;

Considerato che appare opportuno definire l'arco temporale della stagione turistica secondo i dati di comune esperienza maturati nel corso del tempo e, nell'ambito di tale periodo, esprimere indirizzo affinché siano consentite le occupazioni di spazi pubblici, compresa la sede stradale, a condizione che sia in ogni caso garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

Ritenuto di approvare secondo i dati di comune esperienza maturati nel corso del tempo, l'arco temporale della stagione turistica estiva dal 15 Maggio 2021 al 26 Settembre 2021, facendo rientrare nella stagione turistica gli esercizi commerciali di qualsiasi tipologia (Pubblici Esercizi, Artigiani, Commercianti in sede fissa e simili) e di qualsiasi zona del territorio comunale, subordinando il rilascio delle autorizzazioni amministrative di concessione di suolo alle disposizioni regolamentari COSAP oltre che nel citato articolo 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e nelle altre disposizioni del codice della strada , dal regolamento CUP - Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal C.C. con delibera n. 3 del 30.03.2021;

Atteso che il comma 1 dell'art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in G.U. n 41 del 22 Marzo 2021 contiene la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) e che la lettera a) del comma 1 suddetto recita tra le “Ulteriori misure urgenti Covid 19 ” la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021;

Atteso che il comma 816 dell'art. 1 della legge 160/2019 ha previsto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone unico” in sostituzione di:

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,

canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

e il canone per l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Preso atto che il beneficio fiscale riguarda:

1) le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) quali

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

2) le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.

3) la lettera b) invece proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Ricordato che l'art. 9-ter del Decreto Ristori stabiliva per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l'esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Atteso che tale esonero era già stato previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dall'art.181 comma 1 del Decreto Rilancio, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal decreto agosto.

Atteso che l'art.181 comma 1 del Decreto Rilancio stabiliva:

a) al comma 3, stabiliva che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle areee degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

b) al comma 4, stabiliva che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l'imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.

c) al comma 5 proroga la possibilità fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto), ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti - covid per questi esercenti, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, senza autorizzazione preventiva purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91): strutture amovibili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni;

Considerato che, negli anni, si è verificato un progressivo estendimento dell'arco temporale in cui si è manifestata la vocazione turistica del territorio, rendendo opportune, l'adozione di misure idonee a migliorare, nei limiti prescritti dalla normativa vigente ed entro i termini della stagione turistica, lo svolgimento delle attività produttive a più spiccata vocazione turistica;

Ritenuto, quale paese a vocazione turistica, valorizzare le attività produttive e commerciali nell'ambito territoriale in cui operano, tramite attività di informazione ed accoglienza turistica, di marketing turistico - territoriale e di valorizzazione delle risorse territoriali e quindi stabilire un periodo stagionale più ampio rispetto a quanto richiesto di commercianti al fine di favorire le occupazioni di suolo pubblico nel rispetto delle tariffe deliberate dall'ente e dalle disposizioni del regolamento CUP vigente, salvo esenzioni stabilite da leggi dello Stato;

Acquisito da parte del responsabile del Responsabile dell'UOC 3 Finanziaria (COSAP) il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. nr. 174/2012, convertito con Legge nr. 213/2012;

Con voti favorevoli, unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la narrativa che precede, che si intende qui integralmente trascritta, disponendo, pertanto che ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D. Lgs.vo n. 285/92, sul Corso V. Emanuele II, nel tratto compreso tra la Via Roma la Via Don Minzoni, nonché, sulle ulteriori piccole strade adiacenti il Corso V. Emanuele II, compreso vico Parini, è istituita l'Area Pedonale Urbana, che sarà efficace ed operativa a partire dalle ore 08.00 del 15 Maggio 2021 fino alle ore 24:00 del 26 Settembre 2020.

2. Di stabilire che l'occupazione del suolo pubblico sul Corso V. Emanuele II è concessa lungo il fronte dell'attività commerciale, anche dal lato opposto rispetto all'esercizio richiedente, qualora non richiesto da altra attività prospiciente e previo nulla osta dell'eventuale attività commerciale prospicente. L'occupazione potrà eccedere anche il fronte dell'esercizio commerciale richiedente previa nulla osta degli esercenti adiacenti.

3. Di dare atto che i richiedenti l'occupazione del suolo sul Corso V. Emanuele II, dovranno sempre garantire un idoneo spazio destinato alla libera circolazione dei pedoni;

4. Di dare atto che i richiedenti l'occupazione del suolo pubblico sul Corso Vittorio Emanuele II, dovranno sempre ed inderogabilmente garantire la precisa delimitazione in modo stabile, ben visibile, inamovibile ed incancellabile della propria occupazione di suolo pubblico, esattamente per come richiesto e/o concesso dalla Amministrazione Pubblica. La predetta stabile delimitazione dovrà essere precisa nella demarcazione dell'area occupata e dovrà essere effettuata e mantenuta correttamente visibile per tutto l'intero arco temporale di occupazione del suolo pubblico con idonei strumenti atti allo scopo come, ad esempio, nastro biadesivo da asfalto di colore giallo o, comunque, di colore e tipo facilmente reperibile in commercio, da applicarsi sulla pavimentazione stradale senza dover procedere a bucature e/o danni di alcun genere alle strutture stradali;

5. Di dare atto che la materiale occupazione del suolo pubblico sul Corso V. Emanuele II, è prevista e disciplinata per singoli tratti di strada, così, come qui di seguito indicati (prendendo a riferimento la direzione di marcia da sud verso nord).

6. Di stabilire che nel tratto stradale di area pedonale includente, ovvero, compreso tra la via Roma e la via Gaezza - quest'ultima non inclusa - l'occupazione del suolo potrà inderogabilmente essere autorizzata solo sulla parte destra non oltre, ovvero, al massimo fino alla metà della larghezza della sede stradale. Pertanto, la residua metà sinistra della sede stradale dovrà necessariamente rimanere sgombra e libera da ogni e qualsiasi occupazione.

7. Di stabilire che diversamente dal precedente punto, nell'ultimo breve tratto di area pedonale urbana includente, ovvero, compreso tra la via Gaezza e la via Don Minzoni, l'occupazione della sede stradale, fatto salvo quanto previsto al precedente punto, sarà autorizzata, sulla parte sinistra, condizionatamente alle seguenti inderogabili prescrizioni:

 ai fini della sicurezza pedonale e stradale, l'occupazione del suolo, dovrà avere un'estensione massima, ovvero, non superiore alla metà della larghezza stradale;

 ai fini della sicurezza pedonale e stradale, l'occupazione del suolo, dovrà garantire sempre libera la rimanente metà della sede stradale;

 ai fini della sicurezza pedonale e stradale, l'occupazione del suolo dovrà, in ogni caso, garantire sempre e comunque, la materiale e concreta possibilità di transito pedonale, nonché, di transito per i veicoli in servizio di emergenza e di Polizia, nonché, per i veicoli al servizio di persone disabili.

 la condizione di cui al punto precedente è da considerarsi preclusiva al rilascio della autorizzazione all'occupazione, ovvero, nel caso concreto in cui lo stato di fatto effettivamente verificatosi, escluda l'utile transitabilità del Corso V. Emanuele II sia pedonale e sia per i veicoli in servizio di emergenza e/o per i veicoli al servizio delle persone disabili, l'autorizzazione all'occupazione del suolo, ove già rilasciata, deve intendersi immediatamente revocata e/o caducata per inammissibilità degli inderogabili pre-requisiti di sicurezza, adeguatezza e conformità all'occupazione del suolo;

8. Di dare atto che trattandosi di isola pedonale, l'occupazione del suolo, per specifiche necessità, richieste e/o sopravvenute evenienze, potrà avvenire anche sul marciapiede antistante l'attività commerciale, fino ad un limite massimo di profondità di mt 1,20 dalla facciata dell'edificio, purché sia garantita libera e sgombra da qualsiasi occupazione la corrispondente e/o sottostante porzione di suolo pubblico (strada) atta a garantire le inderogabili esigenze pedonali e di transito dei veicoli di pubblica sicurezza e soccorso;

9. Di dare atto che la concessione di tutte le occupazioni di suolo contemplate nei precedenti commi saranno tuttavia sottoposte a valutazioni di opportunità, e previo rilascio di apposito parere del Comando Polizia Locale, tenendo conto delle ragioni di viabilità, fruibilità dei pedoni e di ordine e sicurezza pubblica;

10. Di dare atto che i richiedenti, ovvero, i concessionari dell'occupazione del suolo pubblico dovranno sempre garantire il rigoroso rispetto delle vigenti norme edilizie e regolamentari;

11. Di dare i richiedenti, ovvero, i concessionari dell'occupazione del suolo pubblico non rientranti nei benefici di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dovranno garantire i relativi oneri tributari da pagarsi in forma anticipata e per l'intero prima del rilascio dell'autorizzazione ;

12. Di dare atto che sul Corso Vittorio Emanuele II°, dovrà rimanere altresì libera almeno la metà della strada ove insiste l'occupazione, al fine di garantire sempre e comunque il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in caso di emergenza, nonché per le esigenze strettamente necessarie al passaggio dei veicoli al servizio di disabili;

13. Di demandare al Sindaco nella qualità di responsabile della Polizia Locale, ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada, di provvedere con propria Ordinanza all'attuazione degli indirizzi sopra citati adottando i provvedimenti di regolamentazione del traffico connessi all'istituzione dell'isola pedonale ed all'identificazione degli spazi e degli orari si carico e scarico o merce;

14. Di demandare al Responsabile UOC5 Lavori Pubblici e Manutenzioni, l'incaricato della delimitazione dell'area pedonale mediante l'apposizione di specifica segnaletica stradale, secondo le sopra indicate disposizioni e/o con ogni altro mezzo idoneo in conformità alle prescrizioni di legge;

15. Di delimitare l'area pedonale con vasi e/o barriere stabili garantendo, in ogni caso, gli spazi necessari per la circolazione dei veicoli d'emergenza, delle FF.OO. dei Vigili del Fuoco, ambulanze e Polizia Locale, nonché, garantendo la circolazione per le esigenze strettamente necessitate ai veicoli al servizio dei disabili;

16. Di dare atto che con Ordinanza Sindacale n. 310 del 09.05.2021 è stata disposta la chiusura uffici comunali sede Centrale "Palazzo San Nicola" per caso di positività riscontrato tra i dipendenti comunali -Emergenza epidemiologica da Covid 19 quale misura precauzionale, per cui tutti gli esercenti che trasmetteranno richiesta a mezzo posta elettronica certificata al protocollo generale dell'ente, e non hanno avuto il rilascio dell'autorizzazione a causa della chiusura dei palazzo comunale, sono autorizzati ad occupare dal 15/05/2021 limitatamente all'isola pedonale, il suolo richiesto con soli sedie e tavolini, escluso il diritto di montaggio di qualsiasi struttura amovibile ( pedane , tende , e simili);

17. Di stabilire che gli esercenti commerciali rientranti in qualsiasi tipologia di attività e ricadenti all'interno dell'isola pedonale saranno esenti dal pagamento COSAP fino al 30 giungo 2021 e sarà per loro vietato richiedere ulteriore autorizzazione di suolo pubblico sulle Piazze e vie vicine fino al 30.06.2021 al di fuori dell'occupazione sull'isola pedonale;

18. Di dare atto che ai fini di occupazione suolo pubblico di cui alla presente delibera, si demanda al Regolamento Comunale approvato con Delibera del C.C. n°83 del 04.05.2021 e s.m.i.;

19. Di dare atto che per le attività di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287/2000 l'occupazione con strutture amovibile e non (pedane , tende , e simili) potrà avere inizio dopo il rilascio dell'autorizzazione COSAP da parte del Funzionario Responsabile UOC 3 a seguito di istruttoria espletata nel rispetto del regolamento Cosap, riportando la norma di esenzione dal pagamento recepita con la presente delibera ed il parere del Responsabile UOC 4 Edilizia e Territorio ove necessario ai sensi del DPR 380.2001.

20. Di dare atto che ai sensi del comma 1 dell'art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in G.U. n 41 del 22 Marzo 2021 sono esenti da pagamento dal 15 Maggio fino al 30 Giugno 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse presentate in via telematica o brevi mani al protocollo dell'ente quale ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dal pagamento e dalla marca da bollo per le sole attività di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287/2000 di seguito indicate:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

21. di stabilire nelle traverse perpendicolari al corso Vittorio Emanuele II°, interessate dall'isola pedonale (ovvero tratto dalla via Roma alla via Don Minzoni comprese), saranno istituiti n. 2 parcheggi a disco orario della durata di un'ora per ognuna di esse (traverse) e gli stessi si renderanno liberi alla fruibilità dei cittadini alla chiusura delle attività di esercizi di vicinato in sede fissa rientranti del D.Lgs. n.114/98 e s.m.i.

22. di autorizzare il Responsabile UOC3 ad applicare, le tariffe CUP approvate dalla Giunta Comunale 52 del 12.03.2021 ai fini di occupazione suolo per tutte le attività commerciali non rientranti nell'esenzione di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 181;

23. di autorizzare l'occupazione suolo ai produttori agricoli nel periodo compreso dal 15.05.2021 al 26.09.2021 nel Piazzale Discesa Rosario incrocio Via Turati, nello spazio di proprietà comunale che sarà delimitato dal Responsabile della Polizia Municipale in sinergia con UOC 4 Edilizia e Territorio. Le domande dovranno essere presentate al protocollo dell'ente in bollo e sono soggette al pagamento della canone Cosap ed al rilascio di autorizzazione da parte del Responsabile UOC 3, previa acquisizione di parere sul rispetto del C.d.S. da parte del Comando della Polizia Municipale.

24. di trasmettere copia della presente al Commissariato di Villa San Giovanni, alla Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra, alla Guardia di Finanza, al Responsabile UOC 6 Comando P.M., ed al Responsabile UOC 4 Edilizia e Territorio, al Responsabile UOC 5 Lavori Pubblici e Manutenzione, al Responsabile UOC 3 Finanziaria Tributi Commercio, per le rispettive competenze e /o per conoscenza;

25. di pubblicare per avere effetto di pubblicità legale, la presente deliberazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.