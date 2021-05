BAGNARA CALABRA Vaccinazioni Covid-19: la Pro Loco attiva il servizio di prenotazione

Ienco - Prenotazione - Vaccini

Nuova iniziativa della Pro Loco cittadina rivolta a chi in quesi giorni è alle prese con la prenotazione del vaccino anti-Covid-19. Recandosi presso i locali del sodalizio turistico sarà possibile essere guidati nella procedura di prenotazione, utile soprattutto per chi ha difficoltà con la tecnologia e per chi non ha gli strumenti informatici necessari.

La sede della Pro Loco è aperta al pubblico sia al mattino che al pomeriggio. All'interno dei locali è stato predisposto un apposito spazio nel rispetto delle misure anticovid.

Red