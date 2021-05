AgrariaUniRC| Il prof. Giovanni Enrico Agosteo eletto direttore Dipartimento Agraria per il triennio 2021_24

NEW agosteo direttote AgrariaUniRCLe votazioni del 10 maggio 2021 hanno visto l’elezione del prof Giovanni Enrico Agosteo a Direttore del Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio 2021/24. Il prof. Agosteo subentra al prof. Giuseppe Zimbalatti nominato Direttore Generale dell'Università Mediterranea.

Dati elettorali

Aventi diritto al voto: 82

Votanti: 77

Giovanni Enrico Agosteo: 42 voti

Marco Poiana: 34 voti

Schede bianche: 1

Il prof Giovanni Enrico Agosteo, professore associato di Patologia Vegetale, autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche in riviste, monografie, atti di congressi, nazionali ed internazionali, è stato Presidente del Corso di Laurea in Produzioni Agrarie in Ambiente Mediterraneo nonchè rappresentante dei docenti e ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.