BAGNARA CALABRA A Porelli ufficio postale chiuso per umidità

Poste Porelli chiuse-300x177 Ufficio postale a Porelli di Bagnara Calabra ancora chiuso, e i cittadini del piccolo borgo costretti a recarsi alle poste centrali o addirittura utilizzare gli sportelli che si trovano a Pellegrina di Bagnara Calabra.

Causa di questa forzata e prolungata chiusura è l'umidità presente nei muri, e anche nel pavimento dei locali che ospitano gli uffici porellesi. A quanto è dato sapere basterebbero pochi giorni di lavoro per rimettere le cose a posto e permettere la riapertura dello sportello. Nei mesi scorsi è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ma al momento non si hanno notizie su quando saranno effettuati gli interventi per eliminare le infiltrazioni di acqua. Poste Italiane vorrebbe tornare a fornire i servizi alla popolazione residente che ha subito la chiusura dell'ufficio causa covid, e che dopo la riapertura avvenuta nel gennaio scorso vede nuovamente sbarrato lo sportello.

I locali dove è ubicato l'ufficio sono di proprietà comunale, Ente cui spetta la manutenzione dell'immobile. Cittadini e residenti chiedono un intervento risolutore che restituisca l'Ufficio postale agli abitanti del piccolo borgo porellese.

Red