BAGNARA CALABRA Dipendente comunale positivo al covid, chiusi gli uffici comunali

comune-bagnara Si informa la cittadinanza che con ordinanza n. 310, è stata disposta la chiusura degli uffici comunali di Palazzo San Nicola a causa della positività al Covid-19 di un dipendente comunale.

La chiusura è stata disposta fino a giorno 14 maggio p.v. o comunque fino a quando verrà completato lo screening sanitario dei dipendenti comunali, nei tempi e nelle modalità previsti dalle norme sanitarie vigenti. Si è provveduto alla sanificazione degli uffici e della Sala del Consiglio Comunale, dove sarà garantita la seduta del Consiglio Comunale, a porte chiuse e trasmissione della stessa sui canali social dell'Ente. Verranno garantiti i servizi indifferibili e la registrazione degli atti di stato civile (morte - nascita), nonchè tutto quanto concerne la gestione dell'emergenza covid.

Per tutte le emergenze sono attivi i canali pec ed email agli indirizzi:

- pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ufficio Covid: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ulteriori disposizioni organizzative verranno intraprese dalla giornata di domani e si provvederà a darne comunicazione alla cittadinanza

Nota del Comune di Bagnara Calabra