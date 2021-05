BAGNARA CALABRA Pesca, la marineria bagnarese attende risposte

barche - Bagnara - La marineria locale dopo l'ultima protesta in piazza e l'occupazione della sala consiliare attende risposte dalle autorità competenti. I pescatori hanno chiesto di poter usufruire del molo esterno del porto bagnarese per ormeggiare le imbarcazioni. A quanto è dato sapere, detta area necessita però di lavori di messa in sicurezza.

"Non riusciamo a cmprendere - spiegano alcuni pescatori - perchè le imbarcazioni già armate ed in mare presenti al porto prima del sequestro dell'area portuale in data 12 febbraio scorso possono utilizzare l'area del banchinaggio, mentre il resto delle barche non possono usufruiore della banchina". Al porto resta anche sospesa la manutenzione delle imbarcazioni, necessaria per rimettere a mare i natanti.

A causa dell'occupazione dell'aula consiliare, la seduta del Consiglio Comunale è stata rinviata per ben due volte. L'assise è stata convocata per il 10 maggio in prima convocacione e l'11 in seconda. La sefuta si svolgerà a porte chiuse in modalità mista, da remoto e in presenza. Intanto i pescatori non abbassano la guardia e lanciano un ulteriore grido di allarme "se le autorità competenti non troveranno a breve una soluzione a richio l'intera economia del paese".

Tina Ferrera.