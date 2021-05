"L'Innovazione nella tradizione", evento organizzato da Accademia delle Imprese Europea a Reggio Calabria

Loc. Ecolandia web“L’Innovazione nella Tradizione”, è l’evento organizzato dall’Accademia delle Imprese Europea, nell’ambito del progetto Città Italia, che ha il suo fulcro nel sistema PIT (prodotti Identitari Territoriali). La manifestazione avrà luogo Domenica 16 maggio alle ore 10.30 presso la Sala “Giuseppe Spinelli”, nel cuore del Parco Ecolandia, a Reggio Calabria.

L’evento focalizza la sua attenzione sul connubio territorio-istituzioni, al fine di creare una strategia comune di crescita e sviluppo integrato che si concretizzi in azioni mirate alla ricerca di identità in termini di prodotto, territorio e lavoro.

La ricerca di tali identità altro non è che la necessità di riscoprire, o in alcuni casi semplicemente avvalorare, la ricchezza che esse stesse possono conferire al territorio ed ai suoi attori principali in termini di cultura, benessere e sviluppo. La tracciabilità del prodotto, quale provenienza, lavorazione e confezionamento esclusivamente dal territorio Italiano è il valore aggiunto delle identità.

La comunicazione dei “luoghi”, attraverso tutti gli aspetti che lo caratterizzano, rappresenta una consistente forma di Marketing Territoriale, punto cardine dell’Accademia delle Imprese Europea. E’ attraverso l’uso di tutti gli strumenti comunicativi che si punta alla valorizzazione delle risorse di un luogo, finalizzata allo sviluppo dello stesso oltrepassando i confini locali.

Fotografare l’Italia nelle sue risorse, valorizzare il territorio, identificare le eccellenze e promuovere le identità con la partecipazione sia di privati (aziende, consorzi, cooperative, associazioni, professionisti, artisti) che vogliano presentare le proprie eccellenze, identità ed altro, che di Enti Pubblici, interessati a promuovere e valorizzare il territorio ed il loro patrimonio culturale economico e sociale.

Sono previsti interventi delle Amministrazioni Comunali di Comune di Cardeto, per l’integrazione tra le varie istituzioni locali per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e il successivo step della nascita del CESP (centro espositivo sviluppo promozione), Montebello Jonico per il supporto dato alla realizzazione del marchio di rete “Olio Grecanico della Calabria” e Villa San Giovanni protagonista della creazione del “Marchio d’area dello Stretto” e la realizzazione della filiera tracciata del “Pane dello Stretto”, tutti appartenenti alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’evento è aperto al pubblico, alla stampa e ai rappresentanti delle Istituzioni, nel rispetto delle norme anti-covid.

Locandina Ecolandia web