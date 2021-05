BAGNARA CALABRA Nasce l'Associazione "La Nostra Terra-APS"

Logo Lan nostra TerraCon il presente comunicato l’associazione “La nostra Terra-APS” annuncia la propria costituzione. Lo spirito che la guiderà e gli obiettivi che si prefiggerà sono inscritti nella sua denominazione. L’Associazione nasce come spazio di comunione, confronto e condivisione intorno alla realtà che ci accomuna e unisce. La comunità deve riappropriarsi della propria terra, per conoscerla prima di valorizzarla. Perciò La nostra Terra organizzerà eventi e manifestazioni che avranno come fine la riscoperta del paese e delle sue tradizioni, coordinerà incontri tesi a sensibilizzare il territorio su tematiche attuali e cogenti, creerà spazi per lo sviluppo personale e collettivo, realizzerà campagne per il rispetto dell’ambiente. Ogni sua azione sarà guidata dalla volontà di contribuire al benessere del Paese e dei suoi abitanti. Al di sopra di qualsiasi logica politica e senza alcun scopo di lucro.

I I soci dell’Associazione hanno ritenuto di eleggere con voto unanime i seguenti membri del Consiglio direttivo, nonché fondatori dell’Associazione medesima: