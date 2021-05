SCILLA Coronavirus, boom di contagi a Solano Superiore

Sol S Si registrano numerosi soggetti positivi nella frazione di Solano Superiore e la cosa ha innescato un accorato appello da parte del sindaco Pasquale Ciccone. In virtù dell'impennata dei contagi il sindaco Ciccone ha invitato gli abitanti del borgo collinare ad usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi della malattia.

<<La situazione ci preoccupa - ha detto il primo cittadino - poichè il dato dei contagi è in forte crescita. Andiamo oltre i 30 casi positivi al Covid-19. Invito chi ha fatto assembramento per qualsiasi motivo nelle ultime settimane e non accusa sintomi a sottoporsi al tampone molecolare, è possibile farlo presso la Casa della Salute di Scilla, per accertare se è portatore della malattia. C'è il rischio che la situazione possa precipitare. Saremo costretti a prendere delle decisioni ancora più rigide. Usate la massima attenzione perchè la situazione è seria e bisogna fermare questa epidemia. Usate nella vita quotidiana tutte le misure per prevenire la trasmissione dl virus ed evitate contatti diretti>>.

La notizia sui numerosi casi di positività a Solano Superiore ha destato preoccupazione tra gli scillesi. E anche nel centro cittadino si registrano nuovi contagi. Non è dato sapere se ci sono anche soggetti posti in quarantena e se i contagiati a Solano Superiore fanno parte di uno o più focolai.

Tina Ferrera