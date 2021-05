Uffici Giudiziari di Palmi: tavolo tecnico in prefettura

Foti TrimboliAvevamo già trattato ampiamente la questione sicurezza degli uffici giudiziari di Palmi e finalmente, giovedì 29 aprile, su nostra richiesta si è tenuto in modalità di conference call, il tavolo tecnico indetto dalla Prefettura di Reggio Calabria e al quale abbiamo partecipato come parte sociale. Lo annuncia soddisfatta Patrizia Foti – Vice Coordinatore Nazionale Giustizia della UILPA.

Alla riunione, presieduta da S.E. Sig. Prefetto Massimo Mariani, sempre sensibile alle problematiche dei lavoratori, hannopreso parte anche il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, il Dirigente della Direzione Generale delle Risorse Materiali del Ministero della Giustizia Ing. Domenico Menale, il funzionario del Ministero della Giustizia Ing. Marco Nasso, il Presidente del Tribunale di Palmi Dott.ssa Concettina Epifanio, il responsabile aziendale UILPA giustiziaDott. Gabriele Trimboli.

A riassumere l’oramai annosa questione – prosegue Foti – l’Ing. Menale che ha ribadito la necessità di un celere intervento da parte del Comune di Palmi affinché provveda alla rimozione dei pannelli fotovoltaici, causa principale del degrado degli edifici che ospitano gli uffici del Giudice di Pace e UNEP, in modo da poter procedere in breve tempo alle necessarie opere di manutenzione. Il Sindaco Ranuccio ha dato massima disponibilità sull’intervento, di concerto con la ditta installatrice congiuntamente convocata per un sopralluogonecessario all’avviamento del cantiere.

Come UILPA abbiamo subito ribattutosull’estrema necessità di un rapido intervento per scongiurare il pericolo di crollo, ringraziando nel contempo la Direzione Generale del Ministero della Giustizia per l’attività svolta con estrema rapidità e professionalità. Anche stavolta – dichiara Foti – grazie alle nostre battaglie e alle nostre denunce siamo riusciti a mettere in evidenza un grave problema di pregiudizio per la salubrità e la sicurezza dei lavoratori, portando la questione sul tavolodel Direttore Massimo Orlando,Dirigente Generale della Direzione Generale delle Risorse Materiali del Ministero della Giustizia, che ha “acceso un faro” sulla questione Palmi, così come ribadito dallo stesso Ing. Menale che, dopo aver ascoltatole disamine degli intervenuti ha ritenuto opportuno chiedere al Sindaco Ranuccio un intervento in somma urgenza che possa garantire in

tempi brevi il ripristino delle condizioni di sicurezza anche con accurate verifiche statiche di tutte le parti interessate, in modo da superare lungaggini che potrebbero scaturire da eventuali contenziosi.

Il rispetto della sicurezza, della salute e della vita viene prima di tutto – continua Foti – ed è per questo chenoi, come parte sociale puntiamo su prevenzionee su azioni concrete assumendo l’impegno comune che costringa politica e Governo ad adottare interventi sinergici per raggiungere l’obiettivo di “Zero morti sul lavoro".

Siamo certi – conclude Foti – che l’unità d’intenti che ha accomunato tutti i convenuti al tavolo tecnico da noi fortemente voluto,possa essere il giusto punto di partenza per ridare ai lavoratori la giusta dignità e l’essenziale sicurezza e salubrità nel rispetto della vita.

Fabio Maragucci

Responsabile Ufficio Stampa

UILPA Reggio Calabria