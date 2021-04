A Calabria - Italia - Mondo i fratelli Bagnato

Ospiti a Calabria - Italia - Mondo i fratelli Bagnato, Diego e Francesco, che a Gauting in Germania hanno aperto un bar, gelateria, pasticceria. Il Ritrovo "Il Gabbiano" da Bagnara Calabra, cittadina della Costa Viola, in Germania per deliziare il palato di tedeschi e italiani.