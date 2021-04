Per lavori di manutenzione sulla A2 Dir, chiusa la rampa in uscita della carreggiata sud dello svincolo Reggio Calabria – Porto

Anas - Reggio Per il completamento dei lavori di restyling, avviati da Anas lungo l’A2 DIR RC tra lo svincolo di Campo Calabro e Santa Caterina, si rendono necessarie delle limitazioni al transito in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, domani giovedì 29 aprile 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 16:00, sarà in vigore la chiusura al traffico della rampa in uscita dalla carreggiata sud dello svincolo di Reggio Calabria Porto, in corrispondenza del km 7,400. Le attività, riguarderanno il ripristino della pavimentazione attraverso la scarifica e la posa in opera del tappetino d’usura drenante.



Durante la chiusura, il traffico veicolare proveniente da A2-dir RC e diretto allo svincolo di Reggio Calabria Porto sarà indirizzato al successivo svincolo “Reggio Calabria Nord”, per poi reimmettersi in autostrada in direzione Nord fino allo svincolo di Reggio Calabria Porto.