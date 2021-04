BAGNARA CALABRA Giovedì prossimo a Porelli Santa Messa per ricordare il pio transito del servo di Dio monsignor Tommaso Maria Ruffo

Pio Trans RuffoSi terrà giovedì, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, alle ore 17,30 la Santa Messa per ricordare il pio transito del servo di Dio monsignor Tommaso Maria Ruffo. Purtroppo, anche quest'anno, vista la situazione pandemica, la Pia Unione di Santa Cecilia ha dovuto rinunciare all'annuale pellegrenaggio a Bari. Negli anni passati, il 29 aprile, una delegazione partecipava alla celebrazione eucaristica che si svolgeva nella cripta di San Sabino nella cattedrale di Bari, dove sono custoditi i resti mortali di monsignor Ruffo.

Vista l'impossibilità di raggiungere Bari è stato predisposto un programma per ricordare l'evento. In questi giorni sulla pagina facebook del pio sodalizio sono in visione dei video dove oltre alle sue vicende terrene dell'illustre bagnarese, ci sono momendi dedicati ai luoghi e non manca la preghiera approvata dal vescovo emerito del capoluogo pugliese monsignor Francesco Cacucci.

Quest'anno il programma è arricchito da due novità e sono: la lettura di alcune pagine tratte dal libro << Il vescovo dei tempi difficili>> di don Antonio De Santis della diocesi barese e la spiegazione con analisi del dipinto che raffigura monsignor Ruffo ad opera del pittore barese Giorgio Esposito. Questa preziosa opera di cui esistono due copie identiche si trovano, una nella nostra chiesa di Porelli e l'altra nella chiesa di San Giuseppe in Bari.

Il dipinto è stato realizzato in occasione dei 400 anni della nascita del servo di Dio monsignor Tommaso Maria Ruffo ed è stato ufficialmente presentato al pubblico in occasione del convegno tenuto a Bari il 12 dicembre 2018. Si tratta di un vero capolavoro olio su tela (100 x80cm) realizzato usando la tecnica indiretta, a impasti e velature e preceduta da un abbozzo a grisaglia.

Al termine della celebrazione liturgica di giovedì sarà recitata da tutti i fedeli la preghiera d'intercessione, invocheremo il Signore perchè presto il servo di Dio possa essere inalzato agli onori dell'altare. Una figura di grande splendore spirituale, campione di carità, è stato in prima linea in occasione della peste che ha colpito Bari e soprattutto mediatore di molti miracoli concessi da Dio per la sua intercessione e per la sua costante ed insitente preghiera.

Pia Unione di Santa Cecilia

Pio Transito Ruffo