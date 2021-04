PALMI Il sindaco Giuseppe Ranuccio positivo al Covid

Sto bene, mi sono immediatamente posto in isolamento e continuerò a lavorare da casa. Invito pertanto coloro i quali hanno avuto un contatto con me negli ultimi tre giorni, specie se prolungato, a sottoporsi ad un tampone antigenico e, nel caso in cui dovessero esserci sintomi, a porsi in quarantena e informare il proprio medico curante. Raccomando infine il massimo rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi. Questo è quanto pubblicato dal Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio nella propria pagina facebook.