25 aprile a Bagnara Calabra, deposto mazzo di fiori dinanzi al monumento ai caduti

Deposizione fiori Bagnara Calabra

"Per il secondo anno di seguito mi sono recata in rappresentanza di ANPI assieme al primo Primo Cittadino di Bagnara Calabra a porgere un omaggio floreale al Monumento ai caduti. Oggi celebriamo il ricordo di chi ha offerto la propria vita per un ideale la Libertà, qualcosa di prezioso, che ha un valore inestimabile. Il ricordo e la celebrazione dgli ideali ogni giorno della nostra vita ci rende persone migliori. Gli ideali non sono cose che appartengono al nostro passato ma sono valori che rinnovati danno colore alla nostra esistenza".