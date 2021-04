SCILLA Un altro locale rischia di non riaprire

loc scillaDopo il caso dell’imprenditore Pietro Macrì, incatenatosi davanti al suo locale perché non gli è stato concesso il tratto di spiaggia per la posa dei tavolini e delle sedie, un noto pub situato a Chianalea rischia di non aprire i battenti e il gestore commenta sui social la triste realtà che sta vivendo.

Lo scalo di alaggio, che ha ospitato i tavolini e le sedie per la ristorazione deve essere ristrutturato e il ristoratore non ha dove collocare gli arredi del locale. <<Siamo contenti che dopo cinque anni trascorsi in stato pietoso, lo scalo viene ricostruito- afferma l’interessato-- peccato però che l’inizio dei lavori coincida proprio con l’ultimo decreto del Governo Draghi, dove annuncia le varie riaperture compresa quella della nostra categoria.Dopo un anno di blocco potevamo riprendere a lavorare e ricominciare a respirare. Chi ha disposto i lavori dello scalo non poteva anticiparli oppure rinviarli a settembre?>>. A quanto è dato sapere i lavori di ristrutturazione dovrebbero durare circa due mesi e al momento il locale rischia di non aprire. << Il comune di Scilla che dovrebbe pensare a tutelare il cittadino e il lavoro dello stesso- continua il gestore- ha pensato bene di autorizzare una ristrutturazione nel borgo storico più bello d’Italia , all’inizio della stagione estiva che è anche l’unico periodo dell’anno in cui noi ristoratori possiamo e riusciamo a lavorare>>.In tanti hanno espresso sostegno e solidarietà al gestore che si trova in difficoltà e spera di riaprire i battenti.

Tina Ferrera