L'associazione TourismProject segnala all' Anas una situazione di pericolo all’affaccio presso località “Munti” di Ceramida

Piazzetta - U mUntiBAGNARA CALABRA - Il periodo non è certo dei migliori per immaginare uscite di gruppo, ma al più presto bisognerà riprendere quel percorso di crescita e sviluppo del territorio che stava pian piano decollando lungo la Costaviola, grazie allo stimolo delle associazioni e che purtroppo la pandemia ha interrotto bruscamente.

L'associazione TourismProject, sempre attiva e attenta al nostro territorio, vuole segnalare una situazione di degrado e pericolo che affligge da tempo uno dei posti panoramici più belli del territorio di Bagnara Calabra. Ci riferiamo all’affaccio “u Munti” di Ceramida, che si trova in un punto strategico in quanto vicinissimo ai punti di ingresso del Sentiero del Tracciolino e del sentiero Francese, ma che purtroppo versa in uno stato di totale abbandono. Oramai la balconata in ferro è quasi totalmente inesistente e la parte rimanente è veramente pericolante. La nostra nota vuole essere un vero e proprio sollecito all’Ente Anas affinchè intervenga celermente e metta in sicurezza la piazzola che permette ai numerosi turisti che vi parcheggiano di poter godere di un meraviglioso panorama, come un vero e proprio balcone sul mare.

Pertanto, facciamo gli scongiuri, ma non si può aspettare che avvenga un incidente per poi intervenire, bisogna farlo tempestivamente per ridare al pubblico la possibilità di ammirare il paesaggio in condizioni di sicurezza, condizioni che al momento non ci sono.

In questo contesto non possiamo che applaudire all'iniziativa dei tre comuni costieri, Bagnara Calabra, Seminara e Palmi, che in un incontro istituzionale, avvenuto in questi giorni, hanno gettato le basi per avviare un progetto di gestione coordinata del Tracciolino e del sentiero Francese, per renderli fruibili ai visitatori durante tutto l’anno. Unitamente a questa iniziativa deve ripartire però il pensiero critico delle associazioni verso il territorio. Interrogarsi continuamente su possibili evoluzioni del sistema “territorio – turismo – cultura” deve servire a fare crescere l’offerta di idee da cui si può trarre giovamento per le comunità locali. Noi dell’associazione TourismProject vogliamo far sì che questo avvenga velocemente e con forza.

Associazione TourismProject