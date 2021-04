SCILLA Nasce la rete "I sentieri del mito"

scilla - sentieri L’associazione Magna Graecia Outdoor è lieta di annunciare la nascita de “I sentieri del Mito”, una rete sentieristica che abbraccia la città di Scilla da un’estremità all’altra dando la possibilità ai visitatori, appassionati di trekking, di attraversarne il territorio quasi per intero.

Magna Graecia Outdoor nasce nel 2017 dalla volontà di Angela Latella, guida ambientale escursionistica e vicepresidente pro tempore di AssoGuide, associazione di categoria di respiro nazionale. L’attuale direttivo comprende: la presidente Rosy Surace, il vicepresidente Andrea Giunta e i consiglieri Giovanni Luca Bellantoni e Alfonso Pedace. Come associazione, presente sul territorio aspromontano negli ultimi anni che hanno visto un esponenziale incremento del settore escursionistico, riteniamo importante valorizzare quei luoghi che sembrano avere una vocazione univoca e che, invece, potrebbero esprimere le proprie potenzialità in maniera molteplice. Da diversi mesi la nostra attenzione è concentrata su Scilla, conosciuta prevalentemente per la bellissima costa e le suggestioni mitologiche, ma che include all’interno del suo comprensorio, un’ampia varietà di paesaggi da 0 a 1800 m circa slm.